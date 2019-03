Le quotazioni di spread e Borsa italiana del 29 marzo 2019

La Borsa di Milano e gli altri listini europei attendono la seduta del 29 marzo guardando alla Gran Bretagna, dove è atteso il nuovo voto sulla Brexit - l'accordo di divorzio dall'Ue - e zavorrata dalle incertezze per la crescita globale. Piazza Affari ha chiuso la seduta precedente in calo il (Ftse Mib -0,53% a 21.080 punti), zavorrata soprattutto dalle vendite sui titoli bancari. FIacche anche le altre principali Borse europee, anche se tutti in territorio positivo. Seduta pesante anche per EssilorLuxottica a Parigi dopo la richiesta di arbitrato da parte di Delfin: il titolo, debole dall'avvio, ha chiuso in calo del 2,64% a 96 euro. Da quando, la scorsa settimana, è emerso lo scontro tra Leonardo Del Vecchio e l'anima francese, il gigante delle montature e delle lenti ha ceduto l'8,5%. Dal primo ottobre, data della fusione definitiva tra i due gruppi con il conferimento delle azioni Luxottica in Essilor e la quotazione della holding, il titolo ha perso un quarto del suo valore.

SPREAD BTP BUND PARTE DA 256 PUNTI BASE

Lo spread Btp Bund riparte da quota 256, dopo aver subito nella seduta del 28 marzo dei bruschi saliscendi e dopo aver toccato i 261 punti dopo che S&P Global ha tagliato le stime sul Pil dell'Italia e dell'Eurozona. Il differenziale del decennale del Tesoro è al 2,48%.