Cosa succede all'assemblea di Tim del 29 marzo 2019

Si raffredda il clima di scontro in Tim nel giorno dell'assemblea degli azionisti del 29 marzo. L'azionista francese Vivendi, su invito dell'amministratore delegato Luigi Gubitosi, si è detta favorevole all'invito a ritirare la richiesta di revoca di cinque membri del consiglio d'amministrazione (la decisione spetta all'assemblea). Il presidente Fulvio Conti ha ovviamente ribadito di essere favorevole. Un rappresentante di Vivendi è intervenuto per primo e ha ricordato le origini dell'investimento francese, complessivamente 4 miliardi in Italia. Proprio in ragione di questo impegno, che ribadisce di lungo termine, «è interessata a ristabilire una normale e collegiale governance nel board».

IL TITOLO SCATTA IN AVANTI IN BORSA

Il titolo, immediatamente dopo la decisione, è scattato in Borsa guadagnando in pochi minuti oltre il 3%. Gubitosi, poco prima, aveva dichiarato: «Auspico che Vivendi riveda la sua posizione per non dividersi su un voto, cosa che sicuramente è sbagliata». Il nuovo piano, ha aggiunto aprendo l'assemblea, «siamo sicuri avrà successo e stabilizzerà i ricavi e taglierà i costi». Appelli alla pace erano arrivati anche dal presidente Fulvio Conti, che però rispetto a Gubitosi gode di meno credito tra i vertici di Vivendi. «Il nuovo corso di Tim è stato oggetto di contestazioni, polemiche e accuse» che ostacolano una «ordinata gestione e rischiano di distrarre dalle priorità operative. E' giunto il momento di abbassare i toni e tornare a concentrarci sul successo industriale e commerciale di Tim».