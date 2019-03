Le tre ipotesi per il futuro di Fca secondo il Financial times

«Elkann», ha ricordato il Financial Times, che nella sua ricostruzione cita persone vicine al presidente di Fca ed Exor - ha cercato un legame nel settore automobilistico per diversificare il rischio dal 2015, quando Fca è stata respinta dalla General Motors». Elkann - ha scritto Ft - descrive gli anni dopo la scomparsa di suo nonno come «terribili» e ricorda che Fiat ha attraversato un momento molto difficile, cambiando quattro amministratori delegati dal 2002 al 2004. Ora Elkann è concentrato sulla guida di Fca in un momento in cui l'industria è sotto pressione per via della disruption tecnologica e il crollo delle vendite in Cina.