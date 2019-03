Imu, Tasi e la patrimoniale fantasma

IN VAL D'AOSTA GLI IMMOBILI PIÙ TASSATI

Dato che, per la maggior parte, Imu e Tasi confluiscono nelle casse comunali, gli aumenti variano sensibilmente di città in città. La Cgia ha stilato quindi una mappa degli incrementi grazie alla quale si scopre che, a livello territoriale, il maggiore prelievo Imu-Tasi si verifica in Valle d’Aosta: nel 2018 il gettito pro-capite è stato pari a 712 euro, contro una media nazionale di 348 euro. Tartassati anche liguri (583 euro), trentini (499 euro) e gli emiliani (436 euro).

RISPETTO ALL'ICI LA TASSA È AUMENTATA DEL 114%

«Rispetto al 2011, ultimo anno in cui è stata applicata l’Ici», annotano i tecnici della Cgia, «la variazione di gettito prelevato su tutti gli immobili presenti nel Paese è aumentata, in termini assoluti, del 114%». Più che raddoppiata, quindi, la cifra che i Comuni hanno incassato: era circa 10 miliardi (per la precisione 9,8) otto anni fa, salita a 21 miliardi nel 2018. L’incremento più importante registrato tra il 2011 e il 2018 si è verificato in Trentino Alto Adige (+185%), in Molise (+161%) e in Valle d’Aosta (+155%). In termini pro-capite, invece, sempre il Trentino Alto Adige (+175%), il Molise (+165%) e la Valle d’Aosta (+156%). Per essere una tassa sparita da 11 anni, continua a finanziare più che egregiamente lo Stato, alleggerendo il portafogli del contribuente.