La ricetta di Lotfi Hamadi per la rinascita della Tunisia

Progetti per il futuro?

A Tunisi con il progetto L’ambasciata dei bambini costruiremo un centro per minori che hanno subito violenze; il lancio della piattaforma e-learning wallah-welearn.com, per un sostegno scolastico gratuito e il lancio del cantiere per la scuola di domani a Tunisi, costruita con materiali ecologici. Inoltre lancerò il movimento Jeunesse engagée, che riunirà le principali organizzazioni di studenti per dar loro i mezzi economici e comunicativi per farsi conoscere.

Come definirebbe la gioventù tunisina?

È un potenziale non utilizzato e si sforza per cambiare le cose nonostante tutto. È importante far crescere dei giovani con dei valori, facendo sì che credano in questi valori. Avere dei valori senza crederci davvero non permette né di difenderli, né di battersi per essi. Il valore del lavoro, della meritocrazia, i valori umanisti, ecologici, devono essere vissuti, non teorici. E qui ritorniamo di nuovo al discorso sull’infanzia.

Un messaggio per l’Europa?

I Paesi stranieri devono smettere di dare soldi alla Tunisia: non essendoci un sistema trasparente, vanno ad accrescere la corruzione. Ci servono competenze.