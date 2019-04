Kellogg's ha venduto i suoi biscotti alla Ferrero

DIVERSI AFFARI NEGLI STATI UNITI PER L'AZIENDA DI ALBA

Le mire dell'azienda di Alba sugli Stati Uniti erano note già da tempo, e dell'acquisizione se ne era parlato a inizio 2019, quando si faceva anche il nome del marchio Stretch Island, che produce barrette alla frutta, come parte dell'affare. Del resto non è la prima volta che Ferrero si muove Oltreoceano: nel 2017 aveva sborsato un miliardo di dollari per comprare la Ferrara Candy Company, azienda che produce le caramelle e i dolciumi dei marchi Red Hots e Now & Later. Tempo dopo arrivò anche l'acquisizione per 2,8 miliardi di dollari delle attività della Nestlé in Usa che producono dolciumi, con l'acuqisto di marchi come BabyRuth e Butterfinger. Ora l'operazione con Kellogg's.