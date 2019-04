Cosa ha detto John Elkann sul futuro di Fca

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi su possibili fusioni o vendite che coinvolgerebbe il gruppo Fca, il numero uno di Exor John Elkann scrive che la famiglia Agnelli e il gruppo nato dal matrimonio tra Fiat e Chrysler vuole giocare un ruolo da protagonista nell'auto anche in futuro. «In questa nuova ed entusiasmante era, noi e Fca siamo determinati ad avere un ruolo attivo e ambizioso - scrive il numero uno della holding Exor nella lettera agli azionisti - I prossimi 20 anni per l'industria dell'auto, così come i primi 20, saranno caratterizzati da un ritmo di cambiamento ancor più grande di quanto sia avvenuto nei 100 anni di mezzo. La nostra permanenza nel capitale Fca ha dato ai suoi leader la libertà di pianificare lo sviluppo a lungo termine, piuttosto che reagire alle pressioni quotidiane». «Per oltre un secolo siamo stati fonte di stabilità per Fiat e, più di recente per Fca, e la società ha prosperato. Questo approccio e questa mentalità rimangono per noi rilevanti oggi come sempre, così come sono invariati anche il nostro impegno nei confronti di Fca e la nostra volontà essere parte del suo futuro coraggioso e redditizio».