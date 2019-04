Le quotazioni di Borsa italiana e spread del 2 aprile

La Borsa italiana apre la seduta del 2 aprile sullo slancio di un inizio settimana positivo grazie alla scommessa sui mercati per il buon esito dei negoziati sui dazi tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina. Nella seduta del primo aprile Piazza Affari aveva chiuso in progressione dell'1,1% (Ftse Mib) intonata con il resto delle piazze europee: Londra ha guadagnato lo 0,65%, Parigi lo 0,7%, Madrid +1,1% e Francoforte l'1,1%. Ma a correre sono state le Borse americane con il Dow Jones in progressione dell'1,27%, Nasdaq più 1,29% e l'indice SP500 più 1,16%.

LO SPREAD TRA BTP E BUND APRE A QUOTA 254

Osservato speciale nella seduta del 2 aprile è anche lo spread tra i titoli italiani e quelli tedeschi, dopo che l'Ocse ha azzerato le previsioni di crescita per l'Italia e ha chiesto che quota 100 sia una misura temporanea. Apertura senza sensibili variazioni per il differenziale tra Btp e Bund, che ha segnato 254 punti come il primo aprile in chiusura di giornata. Il rendimento del decennale italiano è al 2,54%.

LISTINI VOLATILI SUI MERCATI ASIATICI

Listini volatili in Asia. Viaggiano sui massimi da una settimana e a fine seduta erodono i guadagni. Tokyo ha chiuso sotto la parità (-0,02%), Shanghai in rialzo dello 0,16% e Hong Kong tiene a +0,06%. A frenare il listino giapponese, hanno commentato gli operatori, è la frenata dello yen sul dollaro e - a livello di comparto - le vendite sui telefonici mentre continuano a supportare l'indice i titoli dell'elettronica e le banche.