Per il presidente Inps Tridico quota 100 è sostenibile

GIÀ 109 MILA DOMANDE PRESENTATE

Sono 109.579 le domande per la pensione anticipata arrivate all'Inps fino alle 17 del 1 aprile. Di queste poco più di 29 mila 29.116, per l'esattezza arrivano da donne. Per quanto riguarda l'età dei richiedenti 36.800 hanno fino a 63 anni e 50.330 tra i 63 ed i 65 anni.

QUASI 40 MILA PERSONE IN PENSIONE AD APRILE

Il 1 aprile il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon aveva spiegato che grazie a quota 100 nel corso del mese 37 mila persone avrebbero usufruito della misura. Il sottosegretario, in relazione al rapporto dell'Ocse, aveva anche spiegato che i primi effetti parziali e iniziali sul mercato del lavoro si sarebbero visti a partire dai dati di aprile e maggio. «A tutti i distratti detrattori», aveva aggiunto, «dico di aspettare almeno che inizino gli effetti della riforma prima di parlare. Rimango convinto che in un contesto internazionale che vede una crisi europea, quota 100 rappresenti un'ottima ricetta per combattere questa congiuntura economica negativa ed abbassare i numeri della disoccupazione».