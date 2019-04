Snam, insediato il nuovo cda: Dal Fabbro presidente e Alverà confermato ad

L'assemblea degli azionisti di Snam il 2 aprile ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione presieduto da Luca Dal Fabbro, che subentra a Carlo Malacarne. In programma la prima riunione del nuovo cda con la conferma di Marco Alverà come amministratore delegato. In assise si è presentato l’azionista Romano Minozzi che ha incrementato la propria quota in Snam dal 6,02% al 6,62%. Minozzi ha espresso parole di apprezzamento per la conduzione dell’azienda e per la nomina dei vertici, dicendosi «soddisfatto» del «buon investimento» e apprezzando la «lista dei consiglieri affidabili e competenti nominata dalla Cdp con il presidente Luca Dal Fabbro, dotato di grande cultura e senso manageriale, e la conferma dell'amministratore delegato Marco Alverà». Minozzi ha anche annunciato di voler «incrementare senz’altro» le sue azioni, oggi vicine al 7%. Stabili le quote della Cdp al 30,37%, di Blackrock (4,99%) e di Lazard Asset Management (4,95%).