Verso lo sblocco dei fondi per l'ex Alcoa e le altre aree di crisi

I SOLDI NON ARRIVERANNO PRIMA DI GIUGNO, SINDACATI IN ALLARME

«Ora il decreto andrà al Mef per la firma del ministro Tria, poi ci sarà un passaggio alla Corte dei Conti prima che le risorse siano trasferite alle Regioni. Anche stringendo i tempi gli ammortizzatori sociali non arriveranno ai lavoratori prima di giugno - ha spiegato Bruno Usai della Rsu ex Alcoa di Portovesme - siamo preoccupati perché la situazione è drammatica, non solo per noi ma anche per gli operai dell'altra area di crisi complessa dell'Isola, Porto Torres. Sei mesi senza ammortizzatori sono tanti e alcuni percepiranno un assegno che è più basso del reddito di cittadinanza, circa 500 euro - ha proseguito - fa specie pensare che, solo grazie alla mobilitazione di oggi a Roma di Fiom-Cgil, Fsm-Cisl Uilm e Cub della Sardegna, vengono riconosciuti i diritti dei lavoratori».

LEGGI ANCHE: Lo stallo della vertenza ex Alcoa e la rabbia dei lavoratori

IL MOVIMENTO CINQUE STELLE PARLA DI SVOLTA

Il Movimento cinque stelle però canta vittoria: «Dopo anni di disimpegno della politica sul fronte dei diritti sociali, lo Stato è finalmente tornato dalla parte di chi lavora. In questi anni abbiamo visto smantellare diritti conquistati con dure battaglie da parte dei lavoratori: oggi il ministro Di Maio ha firmato il decreto che sblocca le risorse per gli ammortizzatori sociali di 60mila lavoratori nelle 18 aree di crisi complessa in Italia. Un altro passo verso la normalità, verso uno Stato che torna a sostenere i propri cittadini e a tutelare i loro diritti. In questi anni è stato già perso troppo tempo e troppe generazioni di italiani sono state penalizzate da politiche sciagurate: il prossimo passo verso un Paese più giusto ed equo sarà l'istituzione del salario minimo orario» dichiarano in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla Camera.

LEGGI ANCHE: Quanto guadagno gli italiani e il salario minimo