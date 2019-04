La Commissione Ue dice che non taglia i fondi italiani per la Tav

«Finora il progetto» della Tav «sta rispettando i requisiti»per i finanziamenti Ue «e speriamo continui così», quindi «l'Italia può mantenere i fondi allocati, e per il momento non ho ragione di dubitare che non li manterranno». Così la commissaria Ue ai trasporti Violeta Bulc sulla Torino-Lione, l'indomani dell'incontro con le 'madamin' del comitato Sì Torino va avanti, e così si mette fine a una serie di polemiche alimentate anche da gran parte della stampa italiana. Come spiegato da Lettera43.it, finora il progetto è non solo regolare e quindi non prevede una decurtazione dei finanziamenti Ue, ma può anche essere modificato senza penali. Discorso diverso per le richieste di risarcimento danni che possono essere avanzate da società e istituzioni coinvolte.