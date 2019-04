Conte prevede che il reddito pro capite salirà di 1621 euro entro il 2021

«È un aumento del reddito decisamente più consistente di quanto avvenuto in passato», ha continuato Conte, «Pensate che dal 2015 al 2018 il reddito medio disponibile procapite era aumentato di 1.281 euro. Grazie a queste misure sociali, equità e crescita economica confidiamo torneranno ad alimentarsi a vicenda, creando un circolo virtuoso che era stato invece spezzato negli anni dell'austerità e del rigore». Per il presidente del Consiglio, «anche le diseguaglianze del reddito disponibile sono destinate a calare. Il rapporto tra il reddito del 20% più ricco della popolazione e il reddito del 20% più povero della popolazione si ridurrà di 0,4 punti da 5,9 a 5,5. Sono decimali, ma ci disegnano una traiettoria da perseguire». Inoltre, ha proseguito Conte, «effetti positivi si riscontrano nel mercato del lavoro perché grazie all'articolata riforma dei meccanismi di attivazione al lavoro collegati al reddito della cittadinanza, il tasso di mancata partecipazione al lavoro è previsto in diminuzione: dal 19,8% nel 2018 al 18,3% del 2021». A beneficiarne le donne: «il tasso di inattività femminile si ridurrà di oltre 2 punti percentuali da qui al 2021».