Intesa Sanpaolo e FederlegnoArredo insieme per rilanciare l'industria del mobile

L'accordo è stato presentato dal responsabile della Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, e dal direttore generale di FederlegnoArredo, Sebastiano Cerullo. L'industria italiana del mobile potrà contare innanzitutto sull'alta qualità delle sue produzioni, che saranno accompagnate da adeguati investimenti in innovazione, certificazioni (Fsc, di qualità e ambientali) e strategie commerciali orientate all'export. Non mancheranno nemmeno gli investimenti destinati allo sviluppo dell'e-commerce, un terreno sul quale l'Italia è ancora in ritardo, ma che sta diventando sempre di più uno strumento fondamentale per aggredire i mercati esteri.

OCCHI PUNTATI VERSO CINA, GERMANIA E STATI UNITI

Dall'analisi "L'industria italiana del mobile fra tradizione e innovazione", presentata da De Felice, emerge che il settore ha un ruolo di primo piano nell'economia italiana, con circa 18.600 imprese, oltre 130 mila addetti e quasi 23 miliardi di euro di fatturato. Un comparto che vanta un avanzo commerciale di 7,6 miliardi nel 2018, pari all'8,1% dell'intero manifatturiero nazionale. Le stime di Intesa Sanpaolo per gli anni 2017-2022 indicano che l'export italiano di mobili di fascia alta possa crescere di 700 milioni di dollari (624 milioni di euro) e le prospettive più interessanti sono in Cina, Germania e Stati Uniti. Tra il 2008 e il 2018, non a caso, l'industria del mobile ha già aumentato il raggio d'azione del proprio export di 906 chilometri, più di ogni altro settore in Italia.

LA PAROLA D'ORDINE È ALTA QUALITÀ

Per Barrese il sistema-casa ha quindi «un forte poteziale di crescita all'estero, una grande capacità attrattiva sugli investitori stranieri e deve cogliere queste opportunità, in particolare in una fase di rallentamento economico». La banca, assicura, farà il suo lavoro sul fronte del credito: «Un plafond di 1 mliardo di euro è quasi il doppio di quanto avevamo messo sul piatto nel 2018, arrivando a 600 milioni». Ma Intesa Sanpaolo vuole essere protagonista anche nell'ambito della formazione e per accompagnare in Borsa le aziende che desiderano quotarsi. Facendo leva non sulla quantità, ma sull'alta qualità dei prodotti del Made in Italy, che il mondo riconosce ed è disposto a pagare. Per Cerullo, infine, non bisogna dimenticare che la filiera italiana del legno è forte di un sistema circolare assai virtuoso dal punto di vista ambientale e sotto il profilo del recupero delle materie prime. La sfida per il futuro è aperta, e Intesa Sanpaolo «è il partner giusto».