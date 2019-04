Totonomine aperto (con anticipo) su Invitalia

Non solo quella su Sace. Tra le partite ancora aperte in fatto di nomine pubbliche c’è anche Invitalia, la cui scadenza è in agosto ma già da ora se ne parla. Il motivo è duplice. Da un lato si vuole anticipare la decisione a prima delle elezioni europee, per evitare che la questione finisca nel tritacarne post elettorale e magari rischi di rimanere insoluta. E poi perché, pur avendo più a che fare con il Mise che con il Mef sul piano delle competenze formali, la scelta finisce sempre per essere ad appannaggio del duo Buffagni-Giorgetti, con il contorno del presidente e dei due vicepresidenti del Consiglio, e potrebbe far comodo far quadrare i conti ancora aperti di Sace con la mediazione sui nomi in ballo per Invitalia.