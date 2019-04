La crisi in Germania: crollano gli ordini, dimezzate stime del Pil

SUGLI ORDINI INDUSTRIALI LA PEGGIOR FLESSIONE DA DIECI ANNI

Nel frattempo pessime notizie sono arrivate sul fronte degli ordini industriali, crollati inaspettatamente a febbraio, segnando un -4,2%, il ribasso più forte da due anni e in controtendenza rispetto alla stima media di un +0,3%. Su base annua si è registrata una flessione dell'8,4%, la più pesante in dieci anni. Il ministero dell'Economia tedesco ha osservato che l'attività manifatturiera «continuerà ad essere debole nei prossimi mesi, in particolare per la scarsa domanda estera».