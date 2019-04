Borsa italiana e spread del 5 aprile 2019 in tempo reale

LE QUOTAZIONI DI MERCATI E SPREAD IN DIRETTA

09.27 - VOLA SALINI IMPREGILO

Avvio di seduta a razzo per Salini Impregilo a Piazza Affari, dopo la firma di un mega contratto in Australia da 3,2 miliardi di euro, di cui 2,1 di competenza del gruppo di costruzioni italiano. Le azioni avanzano del 5,6% a 2,22 euro.

09.16 - LE BORSE EUROPEE IN RIALZO IN APERTURA

Apertura lievemente positiva per le principali Borse europee. A Parigi il Cac 40 sale dello 0,1% a 5.469 punti, a Francoforte l'indice Dax avanza dello 0,04% a 11.993 punti mentre a Londra il Ftse 100 segna un progresso dello 0,19% a 7.415 punti.

09.07 - APERTURA DELLA BORSA ITALIANA POSITIVA

Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,21% a 21.751 punti.

08.32 - CHIUSURA DELL'ASIA IN RIALZO

Seduta positiva per le Borse asiatiche, orfane dei listini cinesi e di Hong Kong, chiuse per festività. A guidare gli investitori è l'ottimismo espresso da Usa e Cina per il raggiungimento di un accordo sui dazi che il presidente Donald prevede possa essere firmato in quattro settimane. Positivi anche i future su New York e sull'Europa con l'indice globale Msci All Country World che si muove sui massimi da sei mesi. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,31%, Seul dello 0,14%, Mumbai avanza dello 0,2% mentre Sydney si è mossa in controtendenza (-0,83%). Dopo il dato discreto sulla produzione industriale tedesca a febbraio, che allontana le nubi di recessione sulla locomotiva d'Europa, nel pomeriggio sono attesi i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti.