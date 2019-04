L'accordo di Tria con l'Ue prevede il rinvio della flat tax

Se l'accordo sui rimborsi ai truffati dalle banche contiene un'apertura all'Italia che va oltre le aspettative generali, c'è un altro fronte aperto a cui dedicarsi, ovvero quello dei conti pubblici. In un bilaterale con il vicepresidente Valdis Dombrovskis, Tria illustra le impostazioni del Def. E ricorda che «l'Italia si è già impegnata con la precedente legge di bilancio a rispettare le regole per i prossimi anni», quindi «gli obiettivi di rispetto delle regole sono confermati». Ovviamente, sottolinea, «con qualche cambiamento dovuto al fatto che il tasso di crescita è più basso». Ma anche quello non è un problema solo italiano: c'è "in tutta Europa e in particolare in Italia e Germania». La Commissione non può che prenderne atto, e con tutta probabilità sarà il motivo per cui nelle raccomandazioni di giugno non potrà chiedere una manovra correttiva all'Italia. Tria è fiducioso: «Non dovremmo avere problemi» ha detto, svelando che «secondo il disegno del Def che presenteremo, già esiste una compliance (rispetto) con gli obiettivi». Dombrovskis ha ricordato al ministro come sia importante che l'Italia resti almeno "largamente conforme" alle regole del Patto di stabilità. Significa che deve assicurare il debito su un percorso di discesa, anche se il Pil rallenta. Per Tria è proprio il motivo per cui è fondamentale ora concentrarsi sulle misure per la crescita, anche se gli effetti di queste ultime si materializzeranno solo nella seconda metà dell'anno. Ma già dal 2020, spiega, dovrebbe andare meglio: secondo le ultime stime Ocse, si dovrebbe ridurre il gap di crescita rispetto al resto d'Europa.