Presidenza Tim, Lucia Morselli pronta a succedere a Fulvio Conti

Conti lascia perché, arrivato in Tim portato dal fondo Elliott ma messosi subito a dialogare con gli uomini di Vivendi, non è riuscito nell’opera di pacificazione degli azionisti – ora ci sono almeno in parte arrivati, ma senza la sua mediazione – tanto che alla fine è risultato non utile a entrambi i guerreggianti. Prima in urto con Amos Genish, poi decisamente scavalcato da Luigi Gubitosi, l’ex amministratore delegato di Enel non è riuscito a imprimere alcun segno al gruppo, e nello stesso tempo non ha stabilito alcuna relazione significativa con i maggiorenti del governo.