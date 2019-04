Quanto guadagnano i top manager in Italia

LE ASSICURAZIONI PAGANO MEGLIO DI BANCHE E INDUSTRIA

Ma dove lavorano i top manager che guadagnano di più? Considerando la componente fissa, le cariche assicurative pagano in media il doppio di quelle bancarie che a loro volta sono doppie rispetto a quelle industriali. Il massimale del compenso fisso per i top manager oscilla tra i 2,6 milioni nelle assicurazioni e nelle banche e i 2 milioni dell’industria. Il compenso totale invece è più disperso, sia nei valori medi che oscillano tra 1 milione euro per l’industria e 5,4 milioni per l’assicurativo, sia in quelli estremi che si collocano tra i 5,5 milioni delle banche e i 9,1 milioni dell’industria.

AUMENTANO GLI STIPENDI DEI DIRETTORI GENERALI

Questa, però, è la media, perché la la retribuzione cambia, a seconda del ruolo che si occupa. Stando a OD&M Consulting, lo stipendio di un'ad di una società quotata in Piazza Affari nel 2017 è stato in media superiore al milione di euro (1.071.747 euro), una cifra in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente. Sale invece la busta paga a 739.657 euro per direttori generali (+18,6%) e quella dei dirigenti con responsabilità strategiche a 467.279 (+2,1%), come il Cfo, il direttore commerciale, il direttore operativo e di divisione, anche se il peso sempre più rilevante della componente variabile su quella totale raggiunge il 43,5% per gli ad, il 41,5% per i dg e il 40% per gli altri dirigenti con progressivo spostamento su quella di medio-lungo periodo.