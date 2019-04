La vera Brexit è finita e con lei pure l'illusione Italexit

PURE IL DAILY TELEGRAPH HA DECRETATO LA FINE DELLA BREXIT

Persino l’ardente, ma non sciocco, Daily Telegraph, vero antemarcia, e che degli attacchi a Bruxelles è stato con Boris Johnson - firma di famiglia - bandiera e ariete, non ha aspettato l’ultimo momento per accorgersene. Già due mesi e mezzo fa scriveva di Boris Johnson e dei suoi pari e rivali, cioè di mezzo gruppo parlamentare conservatore, che «their time in the sun is over, and they are heading for a defeat just as bad as that of Theresa May’s ritual humiliation»: il loro tempo al sole è finito, e stanno procedendo verso una sconfitta dura quanto quella della rituale umiliazione inflitta a Theresa May. Lo scriveva a metà gennaio, all’indomani del voto dei Comuni che aveva distrutto anche a opera dei puri e duri del suo stesso partito il piano della premier di un'uscita concordata dall'Unione europea e lo aveva fatto con la più pesante sconfitta mai subita da un governo nella storia parlamentare britannica, 230 voti di differenza. Il succo per il Daily Telegraph era: hanno voluto troppo, i brexiteer, e non avranno niente. Due successive ulteriori umiliazioni della May sulla stessa legge confermavano anche la sconfitta morale, prima che politica, dei suoi avversari interni.