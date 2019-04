Le quotazioni di Borsa italiana e spread dell'8 aprile 2019

La Borsa italiana si prepara all'apertura della sessione dell'8 aprile 2019 dopo aver terminato la settimana con una buona seduta (Ftse Mib +0,24%) in linea coi listini europei - dove brilla Londra (+0,61%) con la richiesta della May di un rinvio della Brexit -, spinti dall'occupazione Usa migliore delle attese e dal pressing di Trump per una politica monetaria più espansiva. Lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni ha chiuso in calo a 247 punti base dai 252 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,47%. A guidare Piazza Affari sono Tenaris (+3,01%), Stm (+2,91%), che continua a beneficiare dell'ottimismo su un accordo Usa-Cina, e Saipem (+2,88%) grazie a nuovi contratti e al buon giudizio da parte delle case di investimento come Jp Morgan e Morgan Stanley che hanno alzato il prezzo obiettivo. Un mega contratto in Australia spinge Salini Impregilo (+9,69%) e aiuta indirettamente anche Astaldi (+3,6%) sulla fiducia che il salvataggio, con l'intervento di Cdp, possa andare in porto. In fondo al listino principale, dove la peggiore è A2a (-1,72%), che scivola per la seconda seduta consecutiva dopo i conti e il piano, resta Unicredit (-0,69%), penalizzata già alla vigilia da un possibile intervento su Commerz.