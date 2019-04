Quali sono i nuovi beni rifugio degli italiani

MATTONE A DUE VELOCITÀ

Un altro bene rifugio cui gli italiani non rinunciano è il mattone. Sappiamo che l'ultima crisi ha eroso parecchio anche il mercato immobiliare. Come fa notare Borsa Italiana, «non è sempre corretta la convinzione che nel tempo gli immobili si apprezzino inevitabilmente. Il vantaggio economico dipende dal prezzo di acquisto dell’immobile, dal confronto con i prezzi alternativi degli affitti pagati, dai limiti di liquidabilità del bene e da altri fattori. Mercati in cui l’investimento immobiliare può avere una elevata valenza speculativa, come quelli anglosassoni o asiatici, possono registrare variazioni nei prezzi del mattone molto maggiori di quelli in Paesi dalla struttura diversa, come l’Italia. In quei contesti l’asset immobiliare è considerato più facilmente come una differenziazione del portafoglio, magari in chiave anticiclica». La situazione immobiliare italiana fotografa più di tanti altri indicatori l'esistenza di un Paese a due velocità, con il Nord caratterizzato da un mercato vivace e dai prezzi in continuo aumento e un Meridione in piena stagnazione. Secondo l'ultimo rapporto di Abitare Co., soltanto a Milano nell'ultimo anno il valore immobiliare è cresciuto del 6,4% rispetto al 2017, attestandosi su un valore medio di 5.250 euro al metro quadro. Le compravendite sono cresciute soprattutto in centro città, segnando un aumento del 9,8% con valori sui 10.150 euro al metro quadro. E se in molte parti d'Italia i cartelli “Vendesi” sbiadiscono alla luce del sole, nel capoluogo lombardo le trattative durano in media tre mesi, tanta è la fame di abitazioni, supportata dalla sicurezza che, in caso di bisogno, la vendita sarà altrettanto rapida.