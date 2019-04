La ex di Marchionne Battezzato torna in Fiat

BATTEZZATO E LA BATTAGLIA PER L'EREDITÀ DI MARCHIONNE

Al momento l’unica cosa certa è che Battezzato è impegnata nella battaglia per l’eredità di Marchionne, e dopo essersi consultata con lo studio Grande Stevens si è affidata a dei legali internazionali. I rumors parlano di uno studio svizzero, perché svizzera era la residenza di Marchionne e svizzera la sua famiglia, la moglie Orlandina, da cui non ha mai divorziato, e i figli Alessio e Tyler. In ballo un patrimonio di centinaia di milioni di euro, su cui Battezzato, per molti anni silente compagna di Marchionne, avanza legittime ambizioni.