Cosa prevede l'accordo per i rimborsi ai truffati delle banche

Si è concluso col via libera l'incontro tra il governo e le associazioni dei consumatori che vedeva al centro «la proposta dell'esecutivo per il ristoro dei risparmiatori truffati delle banche. La proposta è stata approvata da 17 associazioni, mentre in due hanno espresso voto contrario. Per accedere automaticamente ai rimborsi i risparmiatori truffati dovranno avere un imponibile entro i 35 mila euro o un patrimonio mobiliare di 100 mila. Per gli altri saranno tipizzati gli investimenti «e saranno analizzati per grandi categorie e non caso per caso» davanti alla commissione ad hoc che sarà costituita al ministero dell'Economia, secondo quanto ha detto il sottosegretario Massimo Bitonci.

DOPPIO BINARIO FLESSIBILE NELLA LEGGE DI BILANCIO

«Ora ci sarà una modifica alla legge di Bilancio, con il doppio binario flessibile», ha spiegato Bitonci, «che consentirà comunque per tutti un rimborso massivo e forfettario». «Penso», ha aggiunto, sia una grande apertura da parte della Commissione Ue, grazie al lavoro fatto da Tria, dagli uffici, dai sottosegretari. È forse la prima volta che la Ue dà la possibilità di un rimborso massivo». Per Bitonci dopo l'ok alla norma ci sarà «subito il decreto attuativo». I risparmiatori truffati dalle banche, dunque, nel 90% dei casi potranno beneficiare di rimborsi forfettari diretti, mentre nel restante 10% dei casi è previsto il ricorso a un «arbitrato semplificato» da una tipizzazione delle violazioni massive, davanti alla commissione dei nove esperti indipendenti creata ad hoc.

DI MAIO CHIEDEVA RIMBORSI IMMEDIATI PER TUTTI

Solo poche ore prima del via libera, il vicepremier Luigi Di Maio, sostenitore della linea del Movimento 5 stelle che puntava a ottenere rimborsi per la totalità dei risparmiatori, aveva detto: «Tutto quello che si farà per i truffati delle banche deve avere il loro assenso, altrimenti non si va da nessuna parte, quindi l'unica linea che può passare è quella dettata dagli stessi truffati, non passa nè la mia nè quella di un altro altrimenti è inutile che facciamo i rimborsi». «Se li portiamo davanti a un arbitrato», aveva aggiunto Di Maio, «ci vorranno mesi e mesi per fargli avere i soldi. Io non voglio portarli davanti ad un arbitrato».