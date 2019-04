La Guida completa al Fuorisalone 2019

Il FuoriSalone si tiene in contemporanea al Salone Internazionale del Mobile (dal 9 al 14 aprile 2019) insieme a esso definisce la Design Week di Milano. Si tratta di una galassia di eventi diffusi organizzati da aziende e marchi riuniti in un progetto comune. Quest'anno sono circa 1371. Nessun biglietto, ma solo pazienza per "sopravvivere" alle file. Il FuoriSalone nacque spontaneamente negli Anni 70, ma è nel decennio successivo - quello della Milano da bere - che conosce il boom. A organizzare eventi ed esposizioni fuori dal polo fieristico, iniziarono azende attive nei settori dell'arredamento e del design industriale, che volevano sia accodarsi all'effetto di traino del Salone, sia proiettarne il messaggio anche tra non specialisti. Negli anni si sono uniti settori settori affini tra cui automotive, tecnologia, telecomunicazioni, arte, moda e food. E se un tempo il centro nevralgico era via Tortona, alle spalle di Porta Genova, oggi la manifestazione si è ampliata fino a comprendere tutta la città.

UN ASSAGGIO DEGLI APPUNTAMENTI DEL FUORISALONE

Nell'impossibiltà di ricordare tuttti gli eventi, molti dei quali aperti al pubblico senza invito, ricordiamo in Piazza San Marco Jacuzzi per ARGA con la presentazione dei suoi nuovi sali da bagno; la mostra Human Code di Roberto Sironi a cura di Annalisa Rosso che si presenta come un viaggio tra antropologia, tecnologia, sperimentazione di processi e materiali a proposito dei Big Data. E We are open! – 100% OPEN, una selezione di designer e aziende di arredo slovene. Nelle gallerie e negli showroom milanesi si possono poi trovare: Belgium is Design in via Tortona, una collettiva del design belga. Future (H)eart(H): 8 Dutch Design visions for a livable earth, mostra promossa dall’ambasciata e del consolato del regno dei Paesi Bassi a Milano dedicata a otto progetti di ricerca sul tema del bio design. SYMFONISK IKEA presso gli spazi post industriali della Torneria presenta la sua smart home e, in anteprima mondiale, i due nuovi speaker SYMFONISK. Marimekko in zona Tortona presenta le collezioni Onni e Kukkaketo su disegni della giapponese Fujiwo Ishimoto.