Affari & Finanza, quando la matematica può diventare un'opinione

La matematica non è un’opinione ma può diventarlo, la capitalizzazione di Borsa pure, specie quando si gioca sul concetto di minusvalenza, ovvero della differenza tra il prezzo di carico e quello di mercato di una società quotata. Affari &Finanza (L'anno difficile di Arpe: a 48 milioni le minusvalenze sulle partecipate di Andrea Giacobino, pag. 22) ha applicato il malizioso giochino a Sator Private Equity Fund (editore anche di questo giornale) sapendo bene che - se solo si volesse ribattere - chi di capitalizzazione ferisce di capitalizzazione perisce. Ma noi non ci sogneremmo mai di sostenere che il gruppo Gedi (ovvero l’editore di Repubblica e Stampa) vale 185 milioni, cioè la metà secca di quanto capitalizzava nel gennaio dello scorso anno. Si tratta di indicatori che spesso scontano l’andamento generale del mercato o di un settore in particolare. Per fortuna ci sono gli asset, e qui bastava solo chiedere un po’ di documentazione. Come per esempio il progetto di bilancio di Sator Spa in cui si scrive che sulla base della perizia indipendente basata sui fondamentali e non volatile fatta da Kpmg sul loro valore al 31 dicembre 2018 sulle partecipazioni detenute c’è una plusvalenza di 30 milioni di euro. Ne pubblichiamo uno stralcio a beneficio dell’estensore dell’articolo su Affari & Finanza che già nel 2017 aveva dedicato attenzione a Sator commentando però un altro errore numerico (quella volta era toccato alla quota detenuta in Triboo).



«Al fine di ottenere quindi una valutazione indipendente e non volatile degli investimenti basati sui fondamentali si è dato incarico a Kpmg Advisory di redigere un documento di stima del possibile valore di realizzo degli stessi. Al 31 dicembre 2018 l’advisor ha pertanto stimato un valore di tali investimenti pari a oltre 240 milioni di euro, contro cerca 210 milioni di euro di costo totale dell’investimento. Di conseguenza il 31 dicembre 2018 il valore della quota di Spef detenuta dalla società sarebbe pari a circa 44 milioni di euro in base alla valutazione Kpmg Advisory, con una plusvalenza al lordo delle commissioni pari a oltre il 30% rispetto al costo dell’investimento, considerando anche i disinvestimenti già effettuati. Tale calcolo per peraltro non tiene in considerazione né il valore del controllo, in particolare per Banca profilo Spa (oltre 60%) nel potenziale significativo upside legato all’investimento in Tinaba Spa (che entra nel computo dell’Nav al costo); si stima che fattorizzando anche tali elementi la plusvalenza lorda potrebbe incrementarsi significativamente sino a superare il 70%».



Come si vede in particolare per quel che riguarda Banca Profilo, verso cui l’articolista ha concentrato la sua acrimonia, le cifre di potenziale upside parlano da sole. Preveniamo l’obiezione sull’aggettivo potenziale, cioè teorico. Ma anche la minusvalenza, fin che uno non vende l’asset, è solo teorica. Dipende tutto dal prezzo della eventuale cessione, alla cui formazione concorrono fattori ben più determinanti (come per esempio la cessione di una quota di controllo o il posizionamento del business). Voltaire amava dire che «l’immaginazione è sorprendentemente presente persino nella scienza matematica», in questo caso lo scrivente è andato oltre e ha sfornato una fake news.