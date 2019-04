Borsa italiana e spread del 9 aprile 2019 in tempo reale

LO SPREAD BTP-BUND RIPARTE DA 248 PUNTI

Per quanto riguarda invece lo spread, il differenziale tra Btp e Bund a 10 anni riparte da quota 248 punti base. Il rendimento del titolo italiano ha chiuso la seduta dell'8 aprile sostanzialmente stabile, al 2,48%. In Europa, il trend delle principali Borse è stato generalmente negativo, con il Ftse 100 di Londra che ha chiuso quasi piatto (+0,07%), mentre hanno chiuso con il segno meno sia il Cac 40 a Parigi (-0,08%) sia il Dax di Francoforte (-0,39%). Contrastata Wall Street.

FCA E JUVENTUS REDUCI DA UNA SEDUTA POSITIVA IN BORSA

A Piazza Affari, s'è segnalata Fca (+1,89%) sulla scia dell'intesa raggiunta con Tesla sulle emissioni. Bene pure Poste grazie al 'buy' arrivato da Deutsche Bank (+1,71%) e Juventus (+1,65%), con lo scudetto sempre più vicino. Hanno sofferto invece titoli del lusso come Ferragamo (-1,46%) e Moncler (-1%). Nel bancario, Unicredit ha perso terreno, zavorrata anche dalla notizia della truffa di un dipendente in Cina ai danni dei clienti (-0,93%) in una giornata di generale debolezza per gli istituti di credito: in flessione anche Fineco (-0,92%), Mediobanca (-0,88%) ed Mps (-0,55%). Eni (-0,22%) ha pagato l'esposizione in Libia. Infine, in rialzo Astaldi (+1,74%) nel giorno in cui il consiglio di amministrazione ha preso atto della richiesta di proroga presentata da Salini (+0,43%) per il piano di salvataggio.