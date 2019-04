Il futuro di Banca Carige secondo i commissari straordinari

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi non vede alternative alla conversione del prestito da 318 milioni di euro concesso a Banca Carige per supplire al mancato apporto di capitale da parte degli azionisti. «Stiamo aspettando la proposta di Blackrock su Carige», ha detto infati il presidente del Fondo, Salvatore Maccarone, ma «credo che la conversione del nostro bond sarà inevitabile».

I TEMPI SONO STRETTI

I tempi, nonostante il rinvio concesso al fondo Blackrock dalla Banca centrale europea per presentare un’offerta d'acquisto vincolante, sono comunque stretti: «Noi il 17 aprile abbiamo in programma un cda, ma non so se entro quella data arriverà la proposta», ha aggiunto Maccarone. E in ogni caso, per procedere alla conversione del prestito, lo schema volontario del Fondo dovrà convocare l’assemblea dei soci, procedura che prevede un «meccanismo complesso».

LE RAGIONI DEL COMMISSARIAMENTO

La bocciatura dell’aumento di capitale da 400 milioni all’origine del commissariamento di Carige ha aggravato la crisi dell'istituto genovese, che ha finito per non rispettare più i requisiti fissati dalla Bce sull’ammontare delle attività prontamente liquidabili da detenere in bilancio. Un documento dei commissari rivela che l'indicatore Lcr (Liquidity coverage ratio) era sceso a fine 2018 all’87%, sotto il limite del 100%. Decisivi per superare la fase di emergenza si sono rivelati gli aiuti concessi dal governo M5s-Lega, che ha offerto la garanzia dello Stato sulle emissioni obbligazionarie di Carige, cui era ormai precluso l’accesso al mercato dei bond.

I TRE SCENARI ALTERNATIVI

Il valore dell’Lcr, spiegano sempre i commissari straordinari, «è stato prontamente ripristinato e nel mese di febbraio 2019 è pari al 154%, anche per effetto dell’avvenuta emissione nel mese di gennaio di due obbligazioni con garanzia dello Stato per un importo complessivo di 2 miliardi». Nel corso del 2018, tuttavia, Carige ha perso il 14% della sua raccolta, scesa da 16,8 a 14,5 miliardi di euro, con una perdita di 2,3 miliardi. I commissari pensano quindi che la banca possa continuare a esistere sulla base della «realizzazione di uno dei seguenti scenari alternativi». In primo luogo con il «perseguimento, nel breve periodo, di una business combination». Oppure, se ciò non dovesse accadere, con un «aumento di capitale» da 630 milioni di euro. Senza un partner e senza soldi freschi, la continuità aziendale sarebbe garantita «in ultima istanza» dalla «ricapitalizzazione precauzionale» da parte dello Stato.