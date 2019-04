Trump minaccia l'Ue con nuovi dazi contro Airbus

LEGGI ANCHE: Airbus chiude la produzione degli A380

I NUOVI PARTICOLARI SUL LICENZIAMENTO DELLA MINISTRA NIELSEN

Intanto emergono nuovi particolari sul licenziamento della ministra della sicurezza nazionale. Donald Trump voleva estendere la pratica della separazione delle famiglie anche agli immigrati entrati legalmente negli Usa e voleva un parziale shutdown del confine col Messico. Ma Kirstjen Nielsen si sarebbe opposta affermando che non era possibile. A quel punto - raccontano fonti vicine alla vicenda alla Cnn - il presidente americano avrebbe risposto "non mi importa!" e avrebbe preso la decisione di licenziare la ministra. Insieme a Nielsen ha perso l'incarico anche Randolph "Tex" Alles, numero uno del Secret Service, l'agenzia federale che si occupa della protezione del presidente e delle alte cariche dello stato. Il direttore del Secret Service dipende direttamente dal ministro della sicurezza interna. Ma intanto un giudice federale di San Francisco ha bloccato il provvedimento del gennaio scorso secondo cui gli immigrati richiedenti asilo non possono stare in territorio Usa ma devono tornare in Messico e attendere lì l'esito della loro domanda. E' stata così accolta la richiesta delle associazioni per la difesa delle libertà civili che avevano fatto causa all'amministrazione Trump.