Cosa dicono le stime del Fmi su Pil e conti dell'Italia

I RISCHI PER L'UE? ITALIA, BREXIT E NUOVI RITARDI SULL'INTEGRAZIONE

L'Italia, le elezioni europee e la Brexit sono fra i rischi che gravano sulle prospettive di crescita, secondo l'organizzazione di Washington. «In Europa un periodo prolungato di rendimenti elevati in Italia metterebbe sotto ulteriore stress le banche italiane, peserebbe sull'attività economica e peggiorerebbe sulla dinamica del devio. Altri fattori specifici europei che potrebbero sono la crescente possibilità di una Brexit no-deal e l'esito delle elezioni europee» nel caso in cui vengano ritardati o invertiti i progressi nel rafforzare l'architettura dall'Area euro.

FRENA ANCHE IL PIL TEDESCO: SOLO +0,8%

Per di più il Fondo ha certificato la frenata della locomotiva tedesca nel 2019 e nel 2020. La Germania è attesa crescere quest'anno dello 0,8%, 0,5 punti percentuali in meno rispetto alle stime di gennaio e 1,1 punti in meno rispetto alle previsioni di ottobre. Per il 2020 è prevista una crescita dell'1,4%, ovvero 0,2 punti percentuali in meno sia su gennaio sia su ottobre 2018. Riviste al ribasso anche le previsioni per la Francia, il cui Pil èatteso quest'anno a +1,3% (-0,2 punti su gennaio e 0,3 punti su ottobre) e nel 2020 a +1,4% (-0,2 punti sia su gennaio sia su ottobre.

EVITARE LA NUOVA SPIRALE BANCHE-RISCHIO SOVRANO

Il Fmi ha promosso le politiche Bce ma ha anche sottolineato come nell'area euro, «l'inflazione resta al di sotto del target e la crescita dei salari resta debole nonostante il rafforzamento del mercato del lavoro in diverse economie: la politica monetaria dovrebbe restretto accomodante». Inoltre nel World Economic Outlook, l'organizzazione guidata da Christine Lagarde afferma che lo spazio di bilancio varia fra i paesi dell'area euro. «In alcuni (Francia, Italia e Spagna) andrebbero ricostruiti gradualmente gli accantonamenti» di bilancio, si legge nel documento, «per evitare l'innescarsi di una spirale negativa fra i rischi sovrani e quelli delle banche e assicurare la stabilità».

IN VENEZUELA ATTESA UN'INFLAZIONE DEL 10.000.000%

I dati più allarmanti comunque sono quelli relativi all'economia del Venezuela che quest'anno è attesa contrarsi nel 2019 del 25% dopo il -18% del 2018. Per il 2020 la contrazione dovrebbe essere nell'ordine del 10%. L'inflazione, che ha raggiunto il 1.000.000% lo scorso anno, dovrebbe schizzare a 10.000.000 sia nel 2019 che nel 2020.