La strategia di Tria dietro lo slogan della flat tax per il ceto medio

UNA SFORBICIATA DA 6 - 8 MILIARDI A DEDUZIONI E INCENTIVI

Spiegano dal Mef che Tria - che da economista ha studiato non poco la tassa piatta - non soltanto ha annunciato nel Def che il cantiere fiscale durerà più anni, forse tutto il resto della legislatura. Ma ha messo nero su bianco come prioritario il fatto che va accompagnato il tutto con un sistema che garantisca la progressività, come prevede la Costituzione. Da qui nasce la sua proposta, che va incontro alle richieste di Di Maio di aiutare le famiglie e di Salvini di premiare il ceto medio. Proposta che avrebbe già avuto dietro le quinte un primo via libera. Tria ha chiesto innanzitutto ai leader gialloverdi di avere mandato per sistemare quel mare magnum che è il sistema degli incentivi fiscali: 636 misure diverse (466 erariali e 170 di carattere locale) locali, circa la metà destinata a pochissime categorie, valore totale 75,2 miliardi di euro, dei quali circa 48 miliardi destinati al welfare. Il ministro dell'Economia vuole creare un'unica deduzione mettendo assieme gli "sconti" per i nuclei numerosi, per la casa, per le politiche per il lavoro e la formazione o per la salute. L'obiettivo, con un'unica deduzione, è sfrondare dal monte complessivo delle agevolazioni tutte le misure settoriali (cioè dirette a pochi) e quelle che finiscono per duplicarsi tra loro. Da questo restyling spera di recuperare tra i 6 e gli 8 miliardi, da utilizzare per tagliare le tasse.