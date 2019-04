Online le motivazioni alle candidature per la nomina degli organi sociali di ePrice

Si rende noto che in data 8 aprile 2019 Arepo BZ Sarl, veicolo controllato da Sator Private Equity Fund che detiene il 20,8% del capitale di ePrice, ha trasmesso alla società e-Price Spa una presentazione contenente una sintesi delle principali motivazioni e degli obiettivi posti alla base delle candidature presentate dalla stessa Arepo BZ per la nomina degli organi sociali di ePrice, che verrà effettuata nel corso dell'assemblea del 16 aprile 2019. Arepo BZ ha chiesto a ePrice di rendere disponibile la presentazione in oggetto sul sito internet della società per ragioni di massima trasparenza e opportuna informativa nei confronti del mercato e al fine di consentire agli azionisti di ePrice di apprezzare e valutare in maniera consapevole le candidature proposte. Nelle more della pubblicazione da parte di ePrice, si informa che la presentazione in oggetto è altresì disponibile a partire da mercoledì 10 aprile sul sito internet www.arepobz.lu. Si precisa, per quanto possa occorrere, che Arepo BZ non intende promuovere sollecitazioni di deleghe né raccogliere in altro modo deleghe da altri soci per la partecipazione all’assemblea del 16 aprile 2019.