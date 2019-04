Cos'ha detto Confindustria sul Def

Arrivano da Confindustria parole di elogio sul Def varato nella giornata del 9 aprile. A spenderle è stato il numero uno di via dell'Astronomia Vincenzo Boccia, parlando di «un bagno di realismo da parte del governo, in particolare sul 2019». «Ora è evidente», ha aggiunto Boccia, «che lo stesso governo prevede un incremento della crescita dato lo Sblocca cantieri e il decreto crescita su cui le aspettative chiaramente si elevano nella logica della previsione futura e sulla competitività del Paese».

«SPERIAMO CHE LE PREVISIONI SIANO RISPETTATE»

«Speriamo che questi due provvedimenti siano all'altezza delle previsioni che il governo fa», ha spiegato il presidente di Confindustria. «Bene chiaramente questo bagno di realismo perché un'operazione verità è determinante per il Paese e per il governo stesso». E ancora: «È inutile fare polemiche su questa cosa, abbiamo avuto un primo anno di contratto di governo, siamo stati critici perché abbiamo detto che occorre un intervento organico di politica economica. Ora occorre guardare avanti più che rinunciare a cose che sono i fondamentali del contratto di governo».

«VANNO USATE LE RISORSE CHE CI SONO GIÀ»

Il riferimento è chi gli chiedeva se per recuperare risorse sarebbe stato meglio cancellare quota 100 o il reddito di cittadinanza. «Il punto» - ha concluso Boccia - è «usare per esempio le risorse che già sono stanziate per sbloccare immediatamente i cantieri, che significa non fare ricorso al deficit, non incrementare il debito pubblico e aumentare la competitività delle nostre imprese con una attenzione al mondo dei produttori, cioè imprese e lavoratori».