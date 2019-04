I dati Istat sulla produzione industriale di febbraio 2019

BENE TESSILE E ABBIGLIAMENTO, MALE I PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI

I settori di attività economica che registrano le variazioni tendenziali positive più rilevanti sono le industrie tessili, l'abbigliamento, pelli e accessori (+11,7%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+5,3%) e la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+4,4%). Al contrario, le flessioni più ampie si registrano nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-13,9%), nell’industria del legno, della carta e stampa (-5,4%) e nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-2,8%). I tecnici dell'Istat sono ottimisti: alla luce dei risultati dei primi due mesi dell'anno, è infatti difficile che la produzione industriale nel primo trimestre non sia in crescita. «Anche con un brutto calo come quello tendenziale del 6% previsto da Confindustria per marzo, avremmo un primo trimestre positivo», osservano dall'istituto di statistica.