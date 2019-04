Tutti assolti gli ex vertici e manager di IWBank

Sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste i 14, tra ex vertici ed ex manager di IW Bank e lo stesso istituto di credito online del gruppo Ubi Banca, imputati a Milano per ostacolo agli organi di vigilanza, in questo caso Banca d'Italia. L'assoluzione è stata decisa dal gup Cristina Mannocci che ha respinto la richiesta di condanna a un anno e due mesi di reclusione per ciascuno e a 600 mila euro di sanzione amministrativa per la banca, al termine del processo con rito abbreviato.

CHI SONO GLI EX VERTICI SCAGIONATI

Sono così stati scagionati, tra gli altri, Alessandro Prampolini, ex amministratore delegato e direttore generale, e Mario Cera (ora vice presidente del consiglio di sorveglianza di Ubi Banca) e Giorgio Frigeri, ex presidenti e consiglieri, i quali secondo la ricostruzione dell'accusa, non accolta dal giudice, tra il 2008 e il 2014 avrebbero tenuto all'oscuro via Nazionale sul fatto che l'istituto di credito online avrebbe operato senza rispettare le prescrizioni antiriciclaggio. «La difesa ha sempre fornito agli inquirenti la più ampia collaborazione per l'accertamento dei fatti e la decisone conferma quanto sostenuto dalla banca fin dalle primissime fasi del procedimento: la piena trasparenza informativa nei confronti delle autorità di vigilanza». Questo è stato il commento dell'avvocato Francesco Centonze, legale di IW Bank.

LA SODDISFAZIONE DI UBI

Ubi Banca ha preso atto con soddisfazione della decisione pienamente assolutoria, con la formula “perché il fatto non sussiste”, pronunciata da parte del giudice per le indagini preliminari di Milano in rito abbreviato nei confronti della controllata IWBank. «La sentenza conferma l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, rispetto alle quali, al contrario, viene accertata la piena trasparenza informativa, sempre rivendicata da IWBank».