Per il presidente dell'Inps in Italia bisogna ridurre l'orario di lavoro

Secondo il nuovo presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario è una leva per redistribuire la ricchezza e aumentare l'occupazione. Tridico ne ha parlato nel corso di una lezione sulle diseguaglianze nel capitalismo finanziario, tenuta presso il Dipartimento di Economia dell'Università La Sapienza di Roma.

Nel nostro Paese, ha spiegato Tridico, «siamo fermi all'ultima riduzione di orario datata 1969, non ci sono riduzioni da 50 anni e invece andrebbero fatte. Gli incrementi di produttività vanno distribuiti o con salario aggiuntivo, o con un aumento del tempo libero». Peccato però che, come certifica l'ultimo rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi, tra il 2000 e il 2016 la produttività del lavoro in Italia sia aumentata solo dello 0,4%. In Francia, Regno Unito e Spagna la crescita è stata di oltre il 15%, in Germania del 18,3%.

Secondo l'Ocse, in base ai dati relativi al 2017 l'Italia si piazza decima nella classifica dei Paesi in cui si lavorano più ore all'anno. Nel nostro Paese il dato medio per lavoratore è di 1.723 ore. In cima alla classifica c'è la Grecia con 2.018 ore, mentre l'ultimo posto è occupato dalla Germania con 1.356 ore.

Solo il 5,1% degli occupati dell’area Ocse, inoltre, lavora più di 60 ore a settimana. In Italia parliamo del 3,9% del totale. In prima posizione c’è l’India, dove il 13,6% degli occupati lavora una quantità di ore la settimana pari o superiore a 60, cioè 20 in più rispetto alle canoniche 40 ore cui siamo abituati in Occidente. Al secondo posto la Corea con il 12,8%, al terzo posto il Sud Africa con l’11,8%.