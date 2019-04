Rimborsi, l'ultimatum dei risparmiatori al governo

«Il decreto salva risparmiatori che doveva essere varato ieri ancora una volta, dopo 11 mesi di chiacchiere, è slittato a data da definire», ha puntato il dito Sestino Giacomoni, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera e membro dell'ufficio di presidenza di Forza Italia. E di promesse che non riesce a mantenere neppure il premier parlano anche i rappresentanti delle Vittime del Salvabanche. «Registriamo increduli come neppure nell'ultimo Consiglio dei ministri ci sia traccia del nuovo testo del provvedimento», lamenta la presidente Letizia Giorgianni avvertendo che il tempo per il confronto si sta esaurendo e i risparmiatori sono pronti a scendere di nuovo in piazza. Se il decreto non arriverà entro 7 giorni, si dicono pronti a un'azione di protesta contro il governo anche gli utenti della Cabina di 13 associazioni risparmiatori. E l'Unc chiede un nuovo incontro con il governo. Dal governo intanto Di Maio sostiene che «se non si concorda con i risparmiatori non si fa nulla». E Salvini assicura: «Contiamo di dare dare il via ai decreti attuativi il prima possibile». Al Mef è tutto pronto, afferma, «stiamo ragionando con chi ancora non è convinto».