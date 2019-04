Eni presenta CappottoMio al Fuorisalone 2019

Eni gas e luce conferma anche quest'anno la sua presenza all'edizione 2019 del Fuorisalone. Lo fa con un’area espressamente dedicata all’efficienza energetica e al servizio CappottoMio, all’interno dell’installazione The Circular Garden, realizzata in collaborazione con lo studio internazionale di design Carlo Ratti Associati all'Orto Botanico di Brera.

UN SERVIZIO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

CappottoMio è un innovativo servizio per la riqualificazione energetica che soddisfa tutte le esigenze del condominio, sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Progettato insieme a specialisti della rete di servizi energetici, si inserisce a pieno nella strategia di Eni gas e luce che, da fornitore di gas ed energia elettrica, si pone l’obiettivo di diventare sempre di più un energy advisor, cioè consulente che possa accompagnare il cliente a fare un uso più razionale ed efficiente dell’energia, per usarla meno e meglio.

I VANTAGGI FISCALI COLEGATI ALL'ECOBONUS

CappottoMio non si limita solo all’isolamento termico degli edifici per ridurre le dispersioni, ma si estende anche all’adeguamento energetico delle centrali termiche condominiali. Inoltre, offre la possibilità di usufruire, in entrambi i casi, di tutti i vantaggi fiscali delle normative in materia di ecobonus (detrazioni fiscali fino al 75% dell’importo dei lavori) e di sismabonus (fino all’85%).

ANCHE I CONDOMINI PIÙ VECCHI POSSONO CONSUMARE MENO

In Italia ci sono più di 1,2 milioni di condomini e di questi oltre il 70% ha più di 50 anni, ovvero è stato costruito antecedentemente alla prima legge sull’efficienza energetica. Con gli interventi di CappottoMio si offre a questi condomini la possibilità di consumare meno energia (dal 30 al 50% in meno) e aumentarne il valore patrimoniale.

LA CALL SMART&EFFICIENT BUILDINGS PER STARTUP E PMI

Per mantenere la propria leadership come player innovativo nell’offerta di soluzioni di isolamento termico dei condomini e riuscire a cogliere tutte le opportunità future, Eni gas e luce ha inoltre lanciato la call Smart&Efficient Buildings rivolta a start up e Pmi innovative che potranno proporre le loro soluzioni di efficienza energetica per le abitazioni. Con il supporto di Digital Magics, il più importante incubatore di startup digitali made in Italy attivo su tutto il territorio italiano, la call di Eni gas e luce ha l’obiettivo di far evolvere l’attuale offerta ESCo sui condomini, andando a completare la gamma dei servizi, integrando soluzioni tecnologiche per strutture edilizie obsolete, al fine di ridurre consumi ed emissionie facilitare l'integrazione tra diversi vettori energetici.