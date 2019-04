Terza edizione della Rolex Capri Sailing Week: Fideuram e Sanpaolo Invest i partner

Giorgio Pietanesi, Area Manager Sud Italia delle Reti Fideuram e Sanpaolo Invest ha così commentato: “Anche quest’anno Fideuram e Sanpaolo Invest scendono in mare, nelle acque di uno dei Golfi più belli del mondo, perché condividono i valori di questa meravigliosa passione. Pianificare la gestione di un patrimonio è come affrontare una regata e il private banker, al pari di uno skipper, deve proporre una rotta, verificare l’itinerario e, se necessario, saper correggere il percorso, al momento opportuno. Occorre andare a vele spiegate quando il vento dei mercati è in poppa, ma anche saper come intervenire quando i mercati cambiano direzione. Sono tutte componenti della nostra professione che si legano, in maniera indissolubile, con l’entusiasmante mondo della vela. Questo impegno costante – conclude Pietanesi - ci viene riconosciuto ed è particolarmente apprezzato dai 37mila clienti presenti in Campania e serviti da oltre 270 consulenti finanziari delle due Reti che operano attraverso 25 uffici e gestiscono, complessivamente, 5 miliardi di euro di asset under management”.