Il Salone del mobile e i numeri del design in Italia

LA GEOGRAFIA DEL DESIGN

In testa alla classifica delle province italiane votate al design troviamo appunto Milano (con una incidenza dell’11,6%), quindi Torino (6,6%) e Roma (5,6%). Seguono Bologna (2,7%), Firenze (2,6%), Napoli, Bergamo e Padova (tutte al 2,5%), Treviso, Vicenza, Modena e Brescia (tutte al 2,4%) e Como (2,3). Nelle top 20 delle province italiane per incidenza del valore aggiunto e dell’occupazione delle imprese del design sul totale nazionale Milano è prima sia per incidenza del valore aggiunto (il 20,6% della ricchezza prodotta dalle attività del design), che per incidenza di occupati (pari al 16,4%). Seconda posizione per Torino, con una incidenza del valore aggiunto del 7,6% e una incidenza dell'occupazione del 7,2%; terza per Roma, rispettivamente al 6,5% e al 6,3% nelle due graduatorie.

FOTOGRAFIA DEL DESIGN ITALIANO

Secondo il report Design Economy 2018, in Italia operano oltre 29 mila imprese di design che impiegano quasi 50 mila persone. L’Italia si colloca tra i primi tre Paesi per numero di brevetti di design in ben 22 delle 32 categorie aggregate, tra cui cibo e alimenti; strumenti musicali, tessile; articoli da viaggio, arredamento; articoli per la casa e apparecchi di illuminazione.