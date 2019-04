Il SAVE Discovery Truck si conclude nella Capitale

È arrivato oggi, 11 aprile 2019, nella Capitale il Discovery Truck, il veicolo Scania di ultima generazione allestito come piccolo Museo del Risparmio per il tour di S.A.V.E. (Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza). Dopo ben 22 città e 8 regioni, il progetto itinerante di educazione finanziaria e sostenibilità per le scuole, ideato da Museo del Risparmio, EIB Institute e Scania in collaborazione con Intesa Sanpaolo, volge al termine presso l’area del Foro Italico.

Partito nell’ottobre 2018 da piazza Castello a Milano, il tour ha portato in giro per l’Italia, da Nord a Sud, tante attività ed iniziative rivolte ai più giovani per trasmettere loro le conoscenze alla base dell’alfabetizzazione finanziaria, per favorire l’acquisizione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini di domani.