Borsa italiana e spread del 12 aprile 2019 in tempo reale

La Borsa di Milano prova a risollevarsi sul finire della settimana dopo aver chiuso poco sopra la parità la seduta dell'11 aprile. Piazza Affari si è mossa in linea con i principali listini europei e con la prima parte di seduta di Wall Street: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,06% a 21.684 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,08% a quota 23.733.