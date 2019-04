Elkann rilancia l'impegno della famiglia in Fca

«Con il suo sostegno, la mia famiglia ha accompagnato l'evoluzione di questa società negli ultimi 120 anni: ci siamo stati nei momenti belli e in quelli più difficili. Continueremo a farlo, tanto più oggi che entriamo in una nuova ed entusiasmante fase di sviluppo per l'industria dell'auto». Lo ha detto il presidente di Fca, John Elkann, durante l'assemblea degli azionisti ad Amsterdam.

«FCA MAI COSÌ IN SALUTE»

«Fca non è mai stata più forte e così in salute come oggi», ha aggiunto Elkann. «Il suo bilancio ci consente di fare gli investimenti opportuni e al contempo di remunerare i nostri azionisti con dividendi». Il presidente di Fca ha confermato che «come in passato, siamo preparati a prendere decisioni e ad agire con coraggio e creatività per costruire un futuro solido e ricco di opportunità». «Sono fiducioso che raggiungeremo i target del 2019», ha aggiunto l'ad Mike Manley all'assemblea degli azionisti. «La mia intenzione è che il dividendo diventi strutturale». E ancora: «Chiuderemo la vendita di Magneti Marelli entro questo trimestre». Manley ha precisato che il controvalore dell'operazione è di circa 6 miliardi di euro e permetterà un dividendo straordinario di 2 miliardi.

VIA LIBERA DEGLI AZIONISTI AI CONTI 2018

Al termine dell'assemblea gli azionisti di Fca hanno approvato i conti 2018 e la proposta di un dividendo di 0,65 euro con una distribuzione complessiva di circa un miliardo di euro. Fca torna quindi dopo 10 anni a dare il dividendo ai suoi azionisti.