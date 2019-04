La Germania rivede al ribasso le stime di crecita per il 2019

La Germania corregge al ribasso le stime di crescita per il 2019. Il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, ha dimezzato le aspettative rispetto alle previsioni di inizio anno, assestando la cifra allo 0,5%. Ma i numeri potrebbero cambiare ancora e subire ulteriori aggiustamenti con la presentazione ufficiale dei dati del governo, attesa per mercoledì 17 aprile a Berlino. Il rallentamento sarebbe dovuto principalmente alla debolezza delle esportazioni dell'industria tedesca, che risentono della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e tra Stati Uniti e Unione europea. Per il 2020 le prospettive sono più rosee. La Germania prevede infatti una crescita dell'1,5%.