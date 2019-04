M5s e Lega pensano a un "contro def" per scavalcare Tria

LEGA E M5S A LAVORO SU UN DOCUMENTO UFFICIALE

Architetti di questo terremoto sempre i due vicepremier. Secondo quanto scrive il quotidiano Matteo Salvini e Luigi Di Maio sarebbero pronti a cingere d'assedio il ministero dell'Economia. I due, dicono voci di corridoio, starebbero elaborando un nuovo documento per includere tutte quelle misure che il def ufficiale ha escluso, un modo, insomma, per scavalcare l'odiato Giovanni Tria.

L'OBIETTIVO: CONGELARE L'AUMENTO DELL'IVA

L'iter parlamentare prevede un doppio voto, uno alla Camera e uno al Senato, durante il quale i due azionisti del governo vorrebbero inserire i loro provvedimenti. Il testo da votare da un lato dovrebbe dare il via libera al Def, dall'altro potrebbe impegnare il governo e lo stesso parlamento a misure non presenti del testo varato dal Mef. Fulcro di questa mossa la volontà di mettere nero su bianco la volontà di non ritoccare l'Iva, ovvero di specificare che non si intendono toccare le clausole di salvaguardia dell'ultima legge di bilancio che valgono 23 miliardi di eruo.

MISURE PER FLAT TAX E QUOZIENTE FAMIGLIARE

Tra le altre cose contenute in questo "contro-def" è la sbandierata flat tax di marca leghista. L'idea potrebbe essere quella di chiedere un impegno a governo e parlamento a discutere della misura entro il prossimo autunno. Dal lato pentastellato invece si dovrebbe mettere l'accento al quoziente famigliare. Mosse spinte dalla maggioranza parlamentare, con le firme dei capigruppo di Lega e M5s, e non dal governo. Ma chiaramente un espediente per scavalcare Tria e il Mef in vista delle legge di bilancio per il 2020.

LA RABBIA CONTRO IL "PIANO B" DI TRIA

Al di là dei risvolti elettorali in vista delle Europee di maggio, c'è degli elementi, scrive ancora Repubblica, che hanno spinto i due vicepremier ad agire: l'ipotesi che il Tesoro stia lavorando a un "piano b" nel caso di fondamentale macroeconomci negativi, che preveda un aumento selettivo dell'iva. Un pacchetto che prevederebbe aumenti per i beni di lusso e beni di largo consumo dal valore di 10 miliardi di euro che potrebbe scattare tra il 2019 e 2020 con l'obiettivo di ripianare i buchi creati dalla misure bandiera di Lega e M5s.