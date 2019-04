È saltato l'accordo tra Mediaset e Sky per la cessione di R2

È saltato l'accordo tra Mediaset e Sky per la cessione a quest'ultima di R2, la piattaforma di servizi e tecnologie distinta da Premium, in vista di «una improbabile autorizzazione incondizionata» da parte dell'Antitrust. Lo si legge in una nota. R2 rientra in Mediaset e con Sky verrà firmato un contratto di fornitura biennale «con un adeguato ritorno economico». In questo modo non è preclusa «la possibilità che la piattaforma sia aperta a utilizzatori terzi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie».