Come procede la razionalizzazione delle partecipate locali

Va avanti lenta la razionalizzazione delle partecipate locali, avviata dal 2016. A settembre 2018, come si legge nel Pnr allegato al Def, «per 7.845 partecipazioni le amministrazioni pubbliche hanno individuato varie misure di razionalizzazione, fra le quali la cessione a titolo oneroso di circa 3.100 partecipazioni». Al 30 settembre, secondo dati Mef, sono state alienate «572 partecipazioni (circa il 18%)» per «419 milioni». Per le altre le operazioni risultavano ancora da avviare, in corso oppure concluse negativamente (ad esempio per asta pubblica andata deserta).

Entro il 30 settembre 2017, si ricorda nel Pnr, le amministrazioni hanno effettuato un «processo di ricognizione straordinaria» che "ha evidenziato la detenzione, da parte di circa 8.200 enti, di più di 32 mila partecipazioni, riconducibili a circa 5.700 società. In questo contesto, per 7.845 partecipazioni le amministrazioni pubbliche hanno individuato varie misure di razionalizzazione, fra le quali la cessione a titolo oneroso di circa 3.100 partecipazioni, da realizzare, in virtù di specifica disposizione del Testo Unico, entro il 30 settembre 2018. Nel documento si sottolinea anche che «sarà rafforzato il coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del Testo Unico» in materia di partecipazioni pubbliche, «come la Corte dei conti, per promuovere un maggiore livello di adempimento alle disposizioni della riforma».