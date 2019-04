La rappresaglia Ue contro i dazi degli Usa vale 20 miliardi

La lista, preparata dalla Commissione Ue, è una risposta agli 11 miliardi di merci europee - tra cui Pecorino e Prosecco - che Washington ha annunciato di voler colpire il 9 aprile scorso. Secondo quanto appreso dalla agenzia Ansa, l'elenco delle merci è stato trasmesso il 12 aprile per esame ai singoli Stati membri della Ue e dovrebbe essere ufficialmente pubblicato mercoledì 17 aprile e sottoposto a consultazione. Spetta però all'arbitrato del Wto, ricordano fonti Ue, determinare la cifra definitiva di dazi che l'Ue - ma anche gli Usa - ha diritto di imporre in base alle regole. I tempi per la decisione del Wto non sono immediati, e vanno tra luglio e l'autunno, con tempi ancora più lunghi per l'entrata in vigore dai dazi. Quelli Ue sui prodotti Usa potrebbero scattare all'orizzonte del 2020.

LA PREOCCUPAZIONE DEL MINISTRO CENTINAIO

Il ministro italiano dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio ha commentato così le tensioni commerciali tra Unione europea e Stati Uniti: «Sono sempre stato dell'idea che dazio chiama dazio e sono dell'idea che sarebbe meglio abbassare i toni», ha detto a margine del Milano Agrifood & Travel Global Summit. «Da parte nostra, abbiamo la fortuna di avere un prodotto di altissimo livello qualitativo, che può andare anche oltre i dazi, però può diventare un problema».