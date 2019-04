Perché il Def 2019 affossa l'economia del Sud

Intanto neanche le imprese sembrano interessate al Sud.

Perché rispetto al passato è cambiato il mondo e le aziende del Nord guardano all’Europa. Così, sotto Roma, è rimasto un pezzo sempre più piccolo di imprese, che ha resistito soltanto muovendosi in solitaria. Ma qui c’è un aspetto più grave.

Quale?

Io sono non sono solo preoccupato perché nessuno pensa al Sud. Il problema vero è che c’è una politica o una classe dirigente in generale che non s’interessa dell'Italia. Qui nessuno più s’interroga su come sarà il Paese tra 10 anni, figuriamoci se si può alzare lo sguardo verso il Mezzogiorno. Sarebbe troppo complesso e faticoso. E intanto andiamo avanti con politiche che sono soltanto segnali di fumo per attirare qualche elettore: infatti le misure di questo governo, compresa la prossima flat tax, sono tipiche di chi ha rinunciato al futuro, non hanno una visione.

Dimentica le mancanze della società civile?

No. Ma su questo fronte torniamo sempre alla politica, perché non dà alla società quel collante, quel tessuto connettivo che innanzitutto viene creato con il dibattito pubblico, con lo scambio di proposte e interessi. Il consenso si forma intorno alle idee, che mancano. Invece si lavora soltanto su internet, ma sui social finisci di parlare soltanto con quelli che già conosci, ti chiudi al resto della società.

Quali effetti potrebbe avere la flat tax al Sud?

Deleteri. Questo strumento dà più soldi ai ricchi, che dovrebbero spendere di più, e favorisce chi non paga le tasse. Ma il Sud è povero e chiaramente verrà penalizzato. Anche perché la flat tax riduce le risorse che lo Stato centrale raccoglie con la fiscalità per finanziare il welfare. E che cosa fa lo Stato con meno tasse? Nulla, a parte creare spazi per sanità o la scuola privata.

Ha detto Tria che la flat tax si finanzia soltanto alzando l’Iva

E un aumento di questa imposta colpisce soltanto la domanda, che al Sud è già bassa anche perché la sua economia è meno esportatrice ed è più legata al mercato interno.